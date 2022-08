White dinner, appuntamento a San Faustino

NewTuscia – VITERBO – “La cultura è anche condivisione e festa per creare occasioni di scambio e incontro. Soprattutto in una parte di città che ne ha bisogno”. White dinner; presentato dalla sindaca Frontini e dall’assessore Antoniozzi l’appuntamento che avrà luogo il prossimo venerdì 26 agosto e organizzato dalla pro loco nel quartiere San Faustino di Viterbo nell’omonima piazza. Presenti alla conferenza di questa mattina l’assessore allo sviluppo economico Silvio Franco, l’assessora alle economie e risorse finanziarie Elena Angiani, il consigliere comunale Ugo Poggi, il parroco della chiesa del Sacro Cuore don Flavio Valeri e a rappresentare la pro loco Irene Temperini, che ne è la presidentessa, e Vera Anelli.

Cena e intrattenimento musicale con una quota di partecipazione di 8 euro, tanto per iniziare. Subito dopo il racconto del quartiere di San faustino- nato dalla distruzione della città di Ferento – in cui interverranno diverse persone dando uno spaccato di quello che è il quartiere. Saranno tutti vestiti di bianco, colore simbolo di purezza ed eleganza, per parlare della sua storia. Vi saranno anche altre visite guidate: il 2 settembre al complesso della Trinità, la mattina del 4 sulla figura di Santa Rosa e il 9 settembre sulle vie dell’acqua della città. Poi saranno aperti la chiesa di San Faustino e il complesso agostiniano della Trinità.

Come ha spiegato Chiara Frontini, sarà un avento volto a segnare la ripartenza degli eventi dopo la pausa della pandemia: “la White dinner si farà a San Faustino per la prima volta e la sicurezza deve andare di pari passo con la vita della città”.