Montalto, controlli dei carabinieri nei luoghi della movida

NewTuscia – VITERBO – Anche durante l’ultimo fine settimana i Carabinieri della Stazione di Montalto di Castro, con il rinforzo di pattuglie della Compagnia di Tuscania e l’intervento dei Carabinieri Cinofili, hanno svolto servizi di prevenzione e di controllo per assicurare il regolare svolgimento delle attività ludiche e contrastare i fenomeni di spaccio e di abuso di bevande alcoliche.

Al termine dei predetti servizi che hanno visto impegnati oltre 25 Carabinieri della Compagnia, sono state controllate 43 autovetture e 95 persone.

È stato, inoltre, denunciato un giovane cittadino libico, sorpreso dai militari a danneggiare gli specchietti retrovisori di 10 macchine in sosta in una delle vie principali della marina. Grazie all’ausilio dei cani antidroga è stata sequestrata marijuana, trovata a bordo dell’autovettura di un italiano, segnalato alla Prefettura di Viterbo in qualità di assuntore. Lo stesso è stato anche denunciato per porto abusivo di coltello del genere proibito.

Una persona, invece, è stata sanzionata amministrativamente per ubriachezza molesta ed una contravvenzione al Codice della Strada è stata contestata per mancanza di assicurazione, con contestuale sequestro amministrativo dell’autovettura.