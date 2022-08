Elezioni Terzo Polo, Grippo: “Mi candido alla Camera per scardinare la politica del ‘voto contro’ “

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Si parte! Sono candidata come capolista alla Camera nel Lazio e nel Veneto con il Terzo Polo guidato da Carlo Calenda. Nei prossimi giorni partirà il percorso sui territori per coinvolgere tutti quelli che non si rassegnano a una politica sempre ‘contro’ qualcosa e incapace di costruire risposte. Dopo anni di professione da dirigente del terziario e giornalista, nelle istituzioni mi sono occupata delle persone più fragili, di diritto allo studio, di sport, di salute e spesso mi sono scontrata con chi nascondeva la propria inconsistenza dietro a discussioni sterili: perché la verità è che lavorare per risolvere i problemi richiede competenza, dedizione, tenacia, mentre per gridare contro qualcuno o qualcosa serve pochissimo”, così la Portavoce nazionale di Azione, Valentina Grippo, annuncia su Facebook la sua candidatura alla Camera dei Deputati nei collegi plurinominali Lazio 2 P01 e P02 (Viterbo, Rieti, Frosinone, Latina) e Veneto 1 P01 (Venezia, Belluno, Chioggia, Treviso, Castelfranco Veneto) e nell’uninominale Lazio 1 U07 (Roma Municipi XIII, XIV,XV).

“Il Terzo Polo è l’unica scelta seria, per continuare con il metodo Draghi, per scardinare la politica del ‘voto contro’ e far trionfare quella del ‘voto per’. Partendo da competenza e merito, concorrenza, rigore nella spesa, investimento su scuola, formazione e sanità, tutela del risparmio, equità e certezza fiscale, lotta ai privilegi, diritto a un giusto processo, semplificazione normativa. Tutti insieme, le migliori energie del Paese per affrontare i prossimi anni non sprecando la grande occasione di ricostruzione che ci si presenta. Scegliamo l’Italia, sul serio”, conclude Grippo.

Cons. Valentina Grippo