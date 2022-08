Sindaca Frontini: “Cordoglio per la scomparsa del commerciante Francesco Ceccarelli”

NewTuscia – VITERBO – Oggi la città di Viterbo ha dato l’ultimo saluto a Francesco Ceccarelli. Francesco dei bottoni di piazza delle Erbe. Storico commerciante del centro che tutti abbiamo conosciuto. Era lì da sempre. E la sua attività la conoscono tutti. Tutti noi ci siamo entrati più volte, da grandi o da bambini con le nostre mamme o con le nostre nonne. Francesco mancherà a tutti noi. Mancherà non vederlo più sulla porta del suo amato negozio.

Mancherà non trovarlo all’interno della sua attività, mentre dava preziosi consigli alle clienti sugli acquisti, insieme alla moglie Liliana, alla figlia Fiorella e al personale che gli voleva bene. Eravamo tutti abituati a vederlo lì, spesso sulla porta, o quando arrivava o se ne andava insieme al figlio Stefano. Un vero signore di altri tempi, dai modi eleganti ed educati che tutta la città di Viterbo ricorderà con affetto. Siamo vicini a tutta la famiglia Ceccarelli, come amministratori e ancor prima come amici.

Chiara Frontini