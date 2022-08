Pnrr, Procaccini (Fdi): “In arrivo fondi per strutture scolastiche a Ripi e Patrica”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

Nicola Procaccini

Due importanti finanziamenti dai fondi del PNRR sono stati ottenuti dai Comuni di Patrica e di Ripi, in provincia di Frosinone, per interventi di rifacimento e di realizzazione di edifici scolastici. I due importanti obiettivi sono stati raggiunti grazie al supporto tecnico fornito da “Strade d’Europa”, la struttura messa a disposizione dall’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, per assistere, in forma del tutto gratuita, amministrazioni pubbliche, imprese, enti ed associazioni nelle procedure per la richiesta di accesso a finanziamenti europei diretti e indiretti.

“Una bella notizia che conferma l’importanza e l’efficacia di lavorare in sinergia con il territorio – afferma Nicola Procaccini – Faccio i miei complimenti alle amministrazioni e ai sindaci di Patrica e Ripi per aver saputo cogliere le opportunità per realizzare importanti opere a favore delle rispettive comunità. Fin dal primo momento in cui mi sono insediato a Bruxelles ho voluto dar vita ad una struttura agile ed efficiente che potesse essere di supporto al territorio, pubbliche amministrazioni ed imprese in particolare, per meglio districarsi nella complessa rete di opportunità per l’accesso ai fondi europei. E’ nato così “Strade d’Europa” (www.stradedeuropa.eu), che è soprattutto un portale in costante aggiornamento a cui tuti possono accedere per attingere in maniera facile ed immediata le informazioni sulle opportunità di accesso ai fondi europei, diretti e indiretti, compreso naturalmente il PNRR. In alcuni casi, come è accaduto per i Comuni di Patrica e Ripi, la struttura di “Strade d’Europa” è a disposizione per l’assistenza all’iter procedurale di richiesta dei fondi.

E’ questo il modo in cui intendo il mio ruolo di parlamentare europeo al servizio del territorio e “Strade d’Europa” è a disposizione di ogni amministrazione pubblica, a prescindere dal suo colore politico“.

Nel, dettaglio, il Comune di Ripi ha ottenuto un apposito finanziamento nell’ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca, per 943.800,00 euro finalizzato a riconvertire una struttura scolastica adibita a scuola dell’infanzia. Si tratta dell’edificio in via casa del Medico, della superficie di 726 mq, per il quale è prevista la riconversione con adeguamento funzionale degli spazi interni rispetto alle esigenze della nuova destinazione ad asilo nido.

Con la stessa misura del PNRR, il Comune di Patrica ha ottenuto un finanziamento di 725.000,00 euro per la realizzazione di un nuovo edificio ad asilo nido e scuola dell’infanzia, nei pressi dell’attuale scuola elementare “Quattro Strade”.