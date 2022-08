Nasce a 800 metri alle pendici del monte Cimino, UnderDome Glamping

NewTuscia – VITERBO – Un’esperienza a 360 gradi all’interno dell’osservatorio astronomico del resort Parco dei Cimini. Dormire sotto le stelle immersi nella natura dove il cielo incontaminato fa da cornice , ha portato Stefano CAPOROSSI con la sua famiglia a realizzare UnderDome Glamping, vera novità nel mondo del Glamping.

Un soggiorno unico dove l’ospitalità, l’amore per la natura, la degustazione di vino e cibo del territorio creano un connubio ideale per chi vuole vivere un nuovo concetto di vacanza con il supporto di esperti nel settore del turismo ed experience.

Significativa, è la gestione dell’accoglienza e della spiegazione dei prodotti del territorio fatta da giovani ragazzi che hanno appreso l’importanza di questo fenomeno.

“La cultura biologica da decenni tramandata dai nostri genitori ha fatto si che dall’unione dell’Azienda Agrituristica Biologica Parco dei Cimini e le aziende Agricole Biologiche della Tuscia si creasse un offerta unica che Underdome Glamping vuole proporre come esperienza e strumento per lo sviluppo del territorio.

Abbiamo la convinzione che questo sia l’elemento fondamentale per offrire ai nostri clienti soggiorni unici ed esperienze gustative d’eccellenza”, sottolinea Stefano CAPOROSSI .

L’area osservativa già conosciuta e visitata da grandi e piccini che hanno potuto ammirare la volta celeste immersi in uno scenario unico situato alle pendici del Monte Cimino oggi patrimonio dell’Unesco, si arricchisce della possibilità unica di dormire e ammirare tutto ciò dall’interno di una cupola trasparente.

Pensare ad UnderDome Glamping come un semplice alloggio nella natura è un approccio riduttivo. L’innovazione glamour della cupola geodetica e la combinazione delle proposte esperienziali pensate per gli ospiti, offrono spunti emotivi e

ricercati che trasformano i momenti di relax in ricordi da portare per sempre con sé. Disconnettersi dal caos delle città, immergersi letteralmente nella natura, vedere l’alba e il tramonto dalla cupola o nella vasca idromassaggio adiacente rende l’esperienza unica nel suo genere.

Questa, insieme ad una vastissima scelta di attività da svolgere all’interno del glamping (passeggiate a cavallo, escursioni e tour in mountain bike, momenti dedicati al benessere, con la possibilità di esplorare la volta celeste grazie all’osservatorio astronomico), trasformano la vacanza nella vera esperienza.

“Pensare al soggiorno come ad un concentrato di attimi di vita da godere fino in fondo è un’evoluzione in campo turistico. Dobbiamo regalare agli ospiti un piccolo sogno ad occhi aperti, dove potersi rigenerare dalla frenesia quotidiana. UnderDome Glamping è sicuramente una soluzione ottimale perché unisce il turismo di alto livello all’esperienza gastronomica e al contatto con la natura, rappresentando un vero esempio da seguire nel mondo dell’ospitalità del presente e del futuro”.