Finanziamento per le scuole Alighieri e Da Vinci di Montefiascone

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Inizio settimana con buone nuove per il Comune di Montefiascone, come sottolinea la Sindaca Giulia de Santis:



“A nome di tutta l’Amministrazione Comunale”, sottolinea, “rendo noto che il Comune è risultato ammesso a finanziamento per l’investimento 1.1 del PNRR “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione per la prima infanzia” per l’importo di 560.000,00 euro. L’intervento riguarderà l’efficientamento energetico degli edifici scolastici “Dante Alighieri” delle Mosse e “Leonardo Da Vinci” di Zepponami. La nostra determinazione ed il nostro impegno sta permettendo il rilancio effettivo del nostro paese, e quest’ultimo è un traguardo importantissimo per ognuno di noi, perché la Scuola è un servizio fondamentale per la crescita, per lo sviluppo e per la vita”.