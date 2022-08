All’Isola Tiberina presentazione del libro “Sergio Tofano e il Signor Bonaventura” di Maddalena Menza

NewTuscia – ROMA – Dopo essere sbarcato a Napoli nella prestigiosa Mediateca di Santa Sofia, Bonaventura e il suo elegante ideatore Sergio Tofano nelle pagine appassionate del libro di Maddalena Menza, approda nella Capitale, il giorno 27 agosto alle ore 19,30, in uno scenario veramente incantevole, l’Isola Tiberina, all’altezza del Ponte Cestio , nell’ambito della prestigiosa Manifestazione Lungo il Tevere … Un fiume di cultura, nel Salotto Tevere, spazio sempre più ambito , che dal 17 giugno ha ospitato tutte le sere artisti e scrittori di talento applauditi da un folto pubblico ed è diretta anche quest’anno da una vesuviana doc, la brava cantautrice e giornalista Giò Di Sarno e ideata dal noto manager e produttore Gianni Marsili e si concluderà il prossimo 28 agosto.

Il libro di Maddalena Menza, dal titolo “Sergio Tofano e il Signor Bonaventura”, edito da Festina Lente Edizioni, con le belle prefazioni di Ermanno Detti e Aldo Musacchio maestro di scrittura dell’autrice, è arricchito dai ricordi di grandi artisti come Monica Vitti, Paolo Poli, Milena Vukotic, Carlo Ludovico Bragaglia e Gilberto Tofano. Il libro è dedicato dall’autrice a questo grande personaggio poliedrico del Novecento: attore, autore, illustratore, docente, scrittore, poeta, geniale, purtroppo sottovalutato quasi fosse solo un dilettante di talento, in arte Sto, alla vigilia del 2023 anno in cui ricorre il cinquantenario della morte , di cui Maddalena è la massima studiosa, avendo scritto su di lui altri tre libri adottati all’Università.

La fama immortale di Sto è però legata soprattutto alla creazione del Signor Bonaventura, un personaggio unico bella storia del fumetto mondiale, , ideato, disegnato, realizzato con le strofette in rima baciata unicamente dallo stesso autore,.

Un eroe gentile, il Signor Bonaventura, che ha attraversato tutti i mondi dello spettacolo: dal fumetto al cinema, al teatro, alla televisione, ai libri, alla pubblicità, celebre per il suo milione che al termine di svariate disavventure, premiava la sua bontà di solito involontaria.

Un personaggio impassibile nella buona e nella cattiva sorte, l’ultima maschera della commedia dell’arte italiana, simile a Charlot, che non sa mai se gli arriverà un calcio o una carezza, nato nel 1017, ma che piacerebbe anche ai bambini di oggi se fosse proposto, come hanno messo in luce alcune ricerche universitarie realizzate insieme agli studenti nelle scuole primarie dall’autrice.

Maddalena Menza, nata a Roma da una splendida famiglia napoletana, è essenzialmente una donna curiosa, che ama esplorare soprattutto mondi di nicchia . Giornalista, scrittrice, attrice con Federico Fellini e Dino Risi e allieva di Eduardo , docente universitaria e maestra, si è appassionata alla figura di Sergio Tofano fin dai tempi dell’Università e si può dire non abbia più smesso di studiarlo e scoprendo sempre nuovi aspetti geniali di Sto.

Maddalena Menza

La presentazione al Salotto Tevere si prefigge di portare l’allegria e la leggerezza di Bonaventura sulle sponde del biondo fiume della Città Eterna attraverso le canzoni di Bonaventura, le surreali filastrocche interpretate dalla stessa autrice e la ricca introduzione della brava Prof,ssa Anna Maria de Majo esperta di Letterature Giovanili e Consigliere del Gruppo di Servizio della Letteratura Giovanile.

Un plauso anche all’illustratore e autore Federico Fred per l’omaggio al libro sulla locandina.

Fiore all’occhiello della presentazione sarà il bel video messaggio del famoso conduttore televisivo, regista e attore Pino Strabioli, raffinato artista e amico e seguace del grande Paolo Poli come l’autrice, che ha messo in luce le grandi qualità di Sto a cui lui aveva dedicato uno spettacolo I cavoli a merenda ,tratto dalla sua opera ma parla anche di Franca Valeri nei panni del bassotto, sia con l’elogio del lavoro dell’autrice di “memoria” di un protagonista dello spettacolo del passato, autore anche del meraviglioso libro Il teatro all’antica italiana dove Sto descrive con gusto ed efficacia il teatro del tempo che fu. Saranno inoltre proiettati i cartoni animati multimediali di Bonaventura realizzati dal figlio Gilberto Tofano insieme allo studio Grafico Numeri di Marco Bigliazzi. Un’occasione da non perdere per riscoprire Sto, un grande del Novecento!