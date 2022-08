Pareggio a zero tra Viterbese e Triestina

Maurizio Fiorani

NewTuscia – ROMA – Amichevole questo pomeriggio a Roma, presso il campo del Mancini Park Hotel, tra i biancorossi alabardati triestini, che militano nel girone A della Serie C e la formazione gialloblù della Viterbese. Un test importante in vista dell’inizio del campionato di Serie C previsto per domenica 4 Settembre, gara amichevole che è servita a due tecnici per cercare di perfezionare gli schemi di gioco e la condizione fisica delle due compagini. Il tutto rimanendo però sempre in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato in merito ai ricorsi relativi alle esclusioni dal campionato del Campobasso e del Teramo: decisione che ha comportato lo slittamento della redazione dei relativi calendari sia del campionato che della Coppa Italia di Serie C.



Per quanto riguarda il calcio mercato la Viterbese, tramite il suo Ds. Mariano Fernandez, sta sondando il terreno per trovare dei rinforzi sul ruolo degli esterni di fascia, che appare al momento una delle lacune attuali della formazione gialloblù.



Sul fronte della campagna abbonamenti sono stati sottoscritti dai tifosi gialloblù circa 150 abbonamenti: dopo una partenza promettente si è molto

rallentata la corsa, la società di via della Palazzina aveva come scopo quello di 500 abbonamenti sottoscritti, un obiettivo ambizioso ma non impossibile da raggiungere.

Queste le formazioni delle due squadre che sono scese in campo questo pomeriggio:

TRIESTINA: Mastrantonio; Ghislandi, Sarzi, Gori, Sabbioni, Sottini, Furlan, Crimi, Ganz, Lombardi, Adorante

A disposizione di Mr.Andrea Bonatti: Groaz, Baldi, Rocchetti, Rocchi, Di Gennaro, Pellicani, Lovisa, Galliani, Petrelli, Pezzella,

Felici, Giannò

VITERBESE (3-4-2-1): Fumagalli; Marenco, Riggio, Monteagudo, Semenzato, Mbaye, Megelaitis, Andreis; Volpicelli, D’Uffizi, Polidori

A disposizione di Mr.Giacomo Filippi: Bisogno, Chicarella, Ricci, Santoni, Vespa, Manarelli, Sorrini, Di Cairano, Aromatario, Bianchimano,

Mungo