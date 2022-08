Carabinieri, controllo straordinario del territorio a Cittaducale

NewTuscia – CITTADUCALE – I Carabinieri della Compagnia di Cittaducale, nell’ambito dell’intensificazione estiva dei controlli del territorio finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori, hanno eseguito un servizio a largo raggio nel Cicolano che ha visto dispiegate nell’area complessivi sette pattuglie con automezzi con colori d’istituto e altre in abiti civili per un totale di oltre venti militari.

In particolare sono stati eseguiti 10 posti di controllo “rinforzati” sulla SP 578 Salto Cicolana, durante i quali sono state controllate circa 90 persone e 60 veicoli, con il deferimento di 3 persone all’Autorità Giudiziaria per guida senza patente, rifiuto di declinare le generalità e violazione di misura cautelare in corso. Sono state, altresì, elevate 7 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

La Compagnia Carabinieri di Cittaducale continuerà ad eseguire analoghi servizi per tutto il periodo estivo, per garantire tranquillità alla popolazione e rispetto delle norme relative alla circolazione stradale.