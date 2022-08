Amichevole tra Pianese e Castiglionese

NewTuscia – L’amichevole di lusso tra USD Pianese e USD Castiglionese 1919 (3-2 il risultato finale in favore dei ragazzi del Presidente Maurizio Sani), inaugura ufficialmente la stagione calcistica aquesiana 2002-2023

che a partire da fine Ottobre ruoterà attorno a due squadre di Seconda Categoria (Virtus e Vigor), una di Terza (Torrese) ed ai Campionati regionali e provinciale della ASD Real Azzurra Etruria. Per i vincitori match che disputeranno il Campionato Nazionale di Serie D in rete Irace, Marino e Pecchia. In attesa di qualificare ulteriormente la rosa con ancora qualche colpo di mercato, ruota nell’arco dei novanta minuti tutto il roster a disposizione: Balli, Marricchi, Pappos, Boffa, Gagliardi, Ghisoni, Larosa, Lopez, Morelli, Ruano, Alabay, Grifone, Konday, Guadalupo, Kouko, Lepri, Massaro, Menga, Rinaldini, Tipsi.



“Abbiamo affrontato la gara”, sottolinea coach Vitaliano Bonuccelli, “solo ed unicamente come una sorta di allenamento. Buone le indicazioni. Al pronti via abbiamo iniziato a pressare alto come richiesto. Avevo messo ampiamente in conto che anche in virtù dell’amplissimo turno-over previsto fossimo un po’ calati di intensità. Comunque proprio in questa fase di minutaggio delicato ho avuto risposte interessanti che mi hanno permesso di incamerare dati fondamentali per poter tatticamente modellare il gruppo”. La Castiglione festeggia il ritorno in Eccellenza giocando a testa alta contro avversari di Categoria superiore. In rete Redi e Sinani per un roster che ha fotocopia avversari ha avuto un utilizzo totale: Ermini, Tegli, Bassini, Calosci, Giorgi, Gregori, Lombardi, Luconi, Menichetti, Menci, Sorrentino, Zucchini, Berneschi, Capogna, Piancini, Seteseni, Tacchini, Talladira, Viciani, Faloti, Nero. “Globalmente buon test”, sottolinea mister Roberto Fani, “visto che abbiamo giocato a viso aperto contro una squadre di Categoria superiore. Se siamo riusciti a chiudere 1-1 il primo tempo è solo ed unicamente merito nostro. Qualche cosa da rivedere nell’approccio tattico di inizio ripresa conciso con l’aver subito due goal. Ottimi i venti minuti finali durante i quali abbiamo accorciato le distanze. Se a questo uniamo il fatto che abbiamo trovato di fronte una squadra più avanti di noi nella preparazione visto che impegni di Coppa e Campionato sono oramai quasi imminenti qualifica il concetto già espresso prima: sono molto soddisfatto”.



Antipasto gara l’incontro con la stampa locale del Presidente della Virtus Acquapendente Bruno Bacchi che presenta ufficialmente l’organigramma societario 2022-2023: Vicepresidente Mariano Delli Campi, Direttore Generale Fabrizio Camilli, Direttore Sportivo Damiano Delli Campi, General Manager Alfredo Dionisi, Segretario Luigi Maccari, Amministratore Roberto Maggi, Warehouse Manager Rosario Stabile, Dirigenti Gianluca Fani, Marco Ferrigno, Luca Poponi, Giacomo Ronca, Mattia Persanti, Andrea Santini. Lo staff Tecnico guidato dal Tecnico Massimiliano Robustelli, sarà completato dal Preparatore Atletico Marco Pasquini e dal preparatore portieri Cristiano Pelosi.