Amichevole: Latina-Trastevere 3-1

NewTuscia – LATINA – Un Trastevere combattivo tiene testa al Latina ed esce sconfitto per 3-1 allo stadio Francioni in amichevole. Pronti, via e i nerazzurri passano in vantaggio con Fabrizi: l’ex Chieti ribadisce in rete dopo il palo colpito da Rosseti sul cross da destra di Tessiore. Gli amaranto ci provano con Bertoldi e Alonzi ma la mira imprecisa e gli interventi dell’estremo difensore tengono avanti i pontini che poi raddoppiano al 35′, ancora con Fabrizi, che si libera in area e sfrutta l’assist di Rosseti da destra. Prima della chiusura del primo tempo il Trastevere potrebbe accorciare le distanze ma Valentini si fa respingere il tiro da Cardinali dopo un’azione confusa in area rifinita da Bertoldi e poco dopo Calderoni, col destro in area, sfiora il palo. Nella ripresa Latina pericoloso con Di Mino, Semprini si rende protagonista con un paio di interventi e al 78′ arriva la rete del 2-1, con Di Rauso che trova il gol dalla distanza con una lieve deviazione di Lamine sottomisura. Prima del fischio finale arriva il tris nerazzurro: Carta commette fallo in area su Di Livio, dal dischetto Margiotta spiazza Imbastaro e sigla il definitivo 3-1.

LATINA-TRASTEVERE 3-1

MARCATORI: 5’pt, 35’pt Fabrizi (L), 33’st Di Rauso (T), 38’st rig. Margiotta (T)

LATINA: Cardinali, Esposito Ant. (1’st Celli), Giorgini, Sannipoli (1’st Barberini), Tessiore (1′ st Amadio), Rosseti (1’st Margiotta), Bordin (1’st Di Livio), Carissoni, Esposito And. (1’st Cortinovis), Fabrizi (21′ st Nori), Teraschi (1′ st Di Mino). A disp.: Vona. All.: Di Donato

TRASTEVERE: Semprini (30’st Imbastaro), Cesari (38’st De Angelis), Laurenzi (1’st Laurenzi), Carta, Massimo (25’st Scuderi), Giordani (25’st Avellini), Bertoldi (25’st Di Rauso), Crescenzo (25’st Briatico), Alonzi (25’st Lamine), Valentini (1’st Cucci, 38’st Ponzi)), Calderoni (1’st De Costanzo). All. Cioci

NOTE – Angoli: 5-5. Recupero: 1’st