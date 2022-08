Viterbo, attenzione alla circolazione veicolare

Traffico regolare su via della Marrocca

NewTuscia – VITERBO – 23 e 24 agosto, dalle ore 7,30 alle ore 19, interdizione del transito veicolare in via Orologio Vecchio, nel tratto compreso tra piazza delle Erbe e via della Marrocca ESCLUSA. Si precisa inoltre che, negli orari di apertura dell’area pedonale, sarà consentito il transito da via Angusta in direzione piazza delle Erbe ESCLUSIVAMENTE ai residenti e titolari di passo carrabile di via della Volta Buia, via Santa Maria Egiziaca e via Angusta.

Su via della Marrocca il traffico sarà regolare.

Tali provvedimenti, disposti con apposita ordinanza del settore VII (n. 618 del 19-8-2022), su istanza di un privato richiedente, si rendono necessari per consentire l’installazione di una piattaforma aerea per la messa in sicurezza di un fabbricato in via Orologio Vecchio.

Sul posto sarà collocata idonea segnaletica stradale a cura del richiedente. Sarà consentito e protetto il passaggio dei pedoni.