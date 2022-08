Vino, street food, musica, arte, cultura e spettacolo: tutti gli eventi del sabato sera del DiVino Etrusco

NewTuscia – TARQUINIA – Rotto il ghiaccio, Tarquinia si gode il suo DiVino Etrusco: la prima serata di ieri è servita alla città per entrare nel clima magico delle serate vissute nel trambusto della festa più attesa dell’estate.



Stasera un grande sabato, la seconda occasione per vivere l’edizione dei record del DiVino, quella dai 76 vini – mai così tanti nelle precedenti kermesse – e dei sei giorni di rassegna con, in aggiunta, due appuntamenti speciali per lunedì e martedì prossimo.

Per quanto riguarda le degustazioni, stasera casse attive dalle 19 alle 23 e 45 e sommelier in azione dalle 20 all’una. Come sempre, tre opzioni per assaggiare i vini: ticket giornaliero per poter scegliere di degustare tutti i vini a disposizione dei visitatori a € 18,00, calice e tracolla inclusi, oppure ticket 3 assaggi a € 8,00 (calice e tracolla inclusi) con ticket ricarica 3 assaggi a € 5,00.

Con questo sabato 20 agosto, però, iniziano anche gli appuntamenti in tardo pomeriggio: alle 18 e 30 all’Alberata Dante Alighieri si inaugura il salotto letterario, con la giovane Giorgia Pusceddu che parlerà del suo “Il mistero del ciondolo”, mentre alle 19, in via di Porta Tarquinia 25, presso l’Atelier Marco Ferri è in programma “Con occhi di riguardo”, opportunità per ammirare opere inedite dell’artista ed elaborazioni fotografiche del territorio a cura di Marcello Carriero. Alle 21, infine, all’auditorium San Pancrazio, la premiazione del concorso DiVin Mangiando e lo showcooking del vincitore a quattro mani con Vittoria Tassoni, anticipata da una chiacchierata con l’astrologa Susy Grossi di “In cucina con le stelle”.

Nel frattempo, tra le vie arricchite da mostre e mercatini e il profumo sfizioso dello street food, al via gli spettacoli musicali: per la serata, sono attesi i Karin Hellies al Duomo, Soreta e Komorra all’Alberata e Ukus in Fabula a San Martino, per chiudere con il dj set di Ambigual a piazza Cavour.

Tra gli artisti di strada, di scena a piazza d’Erba India Baretto con la sua struttura aerea e la stand up comedy di Guglielmo Magellano Bartoli, a piazza Cavour i giochi di fuoco della Compagnia Creme Brulée e lo spettacolare spettacolo con le bolle di sapone di Mago Lapone a piazza San Giovanni.

Il DiVino Etrusco è organizzato dal Comune di Tarquinia con il sostegno della Regione Lazio, dell’Arsial, della Provincia di Viterbo, della Camera di Commercio e del MiC – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia.