Maltempo, ieri nella Tuscia gli 40 interventi dei Vigili del fuoco

NewTuscia – RONCIGLIONE – Tra e aree di intervento dei vigili del fuoco si sono verificate la maggior parte delle operazioni per alberi, rami e pali del telefono crollati. In particolare nella fascia costiera da Tarquinia a Pescia Romana, sui Cimini nel versante sud del lago di Vico nei territori di Canepina, Caprarola e soprattutto Ronciglione. Almeno 15 interventi sono stati richiesti nella zona di Punta del lago, mentre nell’area di Ronciglione gli alberi caduti hanno danneggiato tetti di abitazione, cancelli e auto.

Qui soprattutto, a Ronciglione, un pino secolare di grandi dimensioni è stato sradicato dal vento in zona Albero Tondo. Per fortuna non ha causato danni a persone o cose, ma la pianta è caduta proprio a pochi metri dalle abitazioni.

Nel complesso alla fine della giornata di ieri, gli interventi dei vigili sono stati 40.