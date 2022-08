La regione Lazio per la riattivazione della Orte Capranica Civitavecchia

Stefano Stefanini

Interporto Centro Italia di Orte

NewTuscia – ROMA – Non pensiamo che sia una notizia in stile elettorale, confezionata per le prossime elezioni politiche del 25 settembre o in vista delle elezioni regionali, quella che la regione Lazio stia concretamente elaborando un progetto (le risorse sono state stanziate) per la riapertura della linea che collega Civitavecchia a Orte e di lì l’Adriatico, con la Orte Falconara Ancona.

Il Comitato per la riattivazione della linea inaugurata nel 1928, presieduto da Raimondo Chiricozzi – e che noi come indirizzo editoriale abbiamo giornalisticamente da sempre fortemente appoggiato, sia su www.newtuscia.it che sulla rivista Il Centro Italia che nei programmi televisivi Fatti e Commenti di Teleorte – vedrebbe in questo senso coronato un impegno esemplare e una battaglia combattuta anche quando sembrava che fosse impossibile proporre la riattivazione di una linea dichiarata assolutamente improduttiva, ma che il tempo e gli adeguamenti tecnici ferroviari necessari dimostreranno di utilissima necessità, in primis per il traffico merci, per il collegamento tra il porto di Civitavecchia e l’interporto di Orte, il collegamento con Terni e le sue industrie e il collegamento con le Marche e il porto di Ancona.

Il porto di Civitavecchia

Valutiamo anche l’aspetto turistico e ambientale: le gradevolissime stazioni di Aurelia, Mole del Mignone, Allumiere, Monte Romano, Le Pozze, Civitella Cesi, Blera, Barbarano, Vejano, Capranica/Sutri, Madonna del Piano, Ronciglione, Caprarola, Fabrica di Roma (con successiva interconnessione con la Ferrovia Roma-Civita Castellana- Viterbo e la fermata presso l’ospedale di Belcolle) , Corchiano, Gallese e Orte, utilissime porte promo-turistico- culturali di un territorio dalle altissime e diversificate potenzialità: si pensi al trekking, al cicloturismo, alle reti ricettive di agriturismi, ai siti archeologico-ambientali, alle peculiarità enogastronomiche che le stazioni in stile liberty potranno assumere se “adottate” e ristrutturate dai rispettivi comuni.

Avanti tutta! Regione Lazio con gli assessorati competenti, il Comitato, i cittadini, i sindaci, le province interessate, l’Autorità Portuale di Civitavecchia, l’Interporto Centro Italia S.p.A. di Orte , Trenitalia ( anche con la conferma della fermata dell’Alta Velocita’ Orte-Milano) e gli operatori economici in opportuno partenariato. Un’alleanza che veda regione, Civitavecchia e Orte come asse di una direttrice di sviluppo di sicuro successo. Si aprano al più presto i cantieri e le attività indotte, si creeranno preziosissimi posti di lavoro, opportunità imprenditoriali e di qualificata occupazione.

Non dimentichiamo poi l’ultimazione della superstrada Mestre Orte Viterbo Civitavecchia e l’ammodernamento delle vie Consolari… su questi temi e sulla realizzazione di queste opere devono concentrarsi i prossimi candidati alle elezioni, senza inutili promesse, questo vogliono i cittadini.