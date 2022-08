Enrico Panunzi, la candidatura al posto di De Angelis

NewTuscia – VITERBO – Riunione della Direzione provinciale del Pd alla presenza di Benedetti, Mazzoli, del segretario regionale Enzo Foschi e di Bruno Astorre. Proprio da lui sarebbe partita la proposta a Panunzi di candidarsi alle politiche al posto di De Angelis; non per la Tuscia, dunque, ma per la capitale, anche se In terza posizione. La rinuncia di Francesco De Angelis a seguito degli eventi che hanno visto coinvolti il fratello ed Albino Ruberti, ora ex capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ha lasciato posto per la candidatura di Enrico Panunzi, complici altre cisrcostanze.

Il sostegno politico di Nicola Zingaretti, Leodori e Astorre sulla candidatura di Panunzi, si sarebbe fatto sentire direttamente sul segretario nazionale Enrico Letta, con cui i rispettivamente presidente della regione, vice e segretario regionale avrebbero parlato.

Occorre aggiungere che per l’esclusione di Panunzi da capolista alla camera, l’intero comparto Pd della Tuscia avrebbe espresso il proprio rammarico: sindaci e amministratori, fino ad arrivare alla segretaria Benedetti.

Le decisioni a cui i membri del partito riuniti alla Corte delle terme a Castel d’Asso, sarebbe la richiesta a Panunzi di accettare la proposta di candidatura -proposta che sarebbe stata accettata – e l’impegno del Pd viterbese a sostenere Marianna Madia nel territorio.