Viterbo, intensificati i controlli delle Forze dell’Ordine

NewTuscia – VITERBO – A partire dall’inizio del periodo estivo si sono intensificati i controlli delle Forze dell’Ordine finalizzati al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Questi servizi, di cui è parte attiva la Polizia Locale, al fianco della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, proseguiranno fino alla fine dell’estate, interessando le zone più frequentate del centro storico, con particolare attenzione all’area del Sacrario e ad altri punti sensibili della città, quali ad esempio viale Trento, soprattutto negli orari serali e notturni dei fine settimana e dei giorni festivi. “Ringrazio il Prefetto e il Questore di Viterbo per la sollecitudine con cui hanno accolto la mia richiesta di potenziare la presenza delle Forze di Polizia, in particolare nei momenti e nei luoghi in cui è più intensa la vita sociale”, dichiara la sindaca Frontini -.

“La sicurezza integrata della città e delle frazioni rappresenta uno dei principali obiettivi del nostro mandato amministrativo – prosegue il consigliere delegato Di Fusco – e fin dal nostro insediamento ho cominciato a lavorare con la giunta e il comandante Mauro Vinciotti per far avvertire la presenza delle istituzioni al fianco dei cittadini che da tempo lamentavano una sensazione di abbandono”. “In questi primi giorni di insediamento dell’amministrazione – conclude la sindaca – è stata emanata un’ordinanza per vietare il bivacco nei luoghi di pregio della città, abbiamo stanziato importanti risorse per potenziare la presenza della Polizia Locale nelle ore serali e molto presto vedremo partire anche un progetto di polizia di prossimità – il cosiddetto vigile di quartiere – che vedrà sempre coinvolte le donne e gli uomini della Polizia Locale”.