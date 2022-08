Viterbix del 20/08/2022. Conte e la navigazione difficile del M5s

Conte avrà fatto male i conti? Dopo aver contribuito a silurare Draghi ed aver tirato la volata al Centrodestra per le prossime elezioni politiche nazionali del 25 settembre, ora si trova da solo e sicuramente il suo movimento uscire enormemente ridimensionato da questo turno elettorale. Non si sa quanti pentastellati saranno eletti ma il 34 % oramai è un pallido ricordo del tempo che fu. Le parlamentarie pentastellate hanno visto la partecipazione di oltre 50.000 iscritti al M5S, i quali hanno dato via libera al listìno proposto da Giuseppì, come lo chiamava Trump. Speriamo che il comandante Conte non abbia portato sugli scogli e faccia naufragare la nave 🛳 del M5S , sicuramente la navigazione non sarà facile.