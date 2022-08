Unitus, formazione alla pubblica amministrazione

NewTuscia – VITERBO – L’Università degli Studi della Tuscia rinnova l’impegno nell’ambito del programma PA 110 e lode, un protocollo di intesa con il Ministero della Pubblica Amministrazione volto a favorire l’iscrizione del personale della Pubblica Amministrazione a corsi di laurea, Master e corsi di perfezionamento a condizioni agevolate.

L’offerta formativa proposta dall’ateneo viterbese contiene diverse possibilità di acquisire competenze per il personale operante nelle Amministrazioni vicine al cittadino e risponde in pieno agli obiettivi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

Oltre ad una contribuzione ridotta, il dipendente della Pubblica Amministrazione che volesse iscriversi a Unitus non avrà l’obbligo di sostenere il test di ingresso.

Inoltre per i corsi di laurea dell’offerta PA 110 sarà possibile seguire le lezioni a distanza, in forma sincrona o asincrona.

Maggiori informazioni sono disponibili al sito www.unitus.it/it/unitus/offerta-formativa-per-la-pubblica-amministrazione/articolo/offerta-formativa-per-i-dipendenti-della-pubblica-amministrazione.



L’Università degli Studi della Tuscia ha attivato una email dedicata, pa110elode@unitus.it, per ogni ulteriore approfondimento o per richiedere il riconoscimento dei crediti formativi universitari acquisiti in altri atenei o l’abbreviazione di corso per il raggiungimento di una laurea precedente in una classe diversa.