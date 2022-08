“Solidali con Cuba”, raccolta fondi

NewTuscia – TARQUINIA – A seguito dell’esplosione a catena di giganteschi serbatoi di petrolio, avvenuta lo scorso 8 agosto a Matanzas (Cuba), l’associazione Semi di pace, si è prontamente mobilitata, in collaborazione con l’ambasciata di Cuba in Italia, guidata dall’ambasciatrice Mirta Granda Averhoff, e con il sig. Piero Moscardini già dipendente nazionale dei vigili d

el fuoco e poi funzionario dipartimento della protezione civile, con l’iniziativa umanitaria denominata “Solidali con Cuba”.

L’incendio è stato spento, ma le conseguenze del disastro richiedono il nostro aiuto. Il sacrificio di vite umane dei vigili del fuoco che sono intervenuti, i feriti, la popolazione di Matanzas evacuata, le necessità degli ospedali e delle scuole non possono lasciarci indifferenti. Cuba ha bisogno di essere sostenuta!

Oltre ai contributi in denaro, secondo le possibilità di ciascuno, attraverso i conti correnti:

Conto corrente Postale N. 11149010 – IBAN IT45P 07601 14500 0000 11149010

C/C bancario n° 20180 presso BCC ROMA – Ag. Tarquinia – IBAN IT78V 08327 73290 0000 000 20180

intestati a: Associazione Umanitaria Semi di Pace ODV

La Cittadella – Loc. Vigna del Piano, snc – 01016 Tarquinia VT – C.F. 90030440565 –

Causale: ” solidali con Cuba”

raccogliamo anche, presso la Cittadella:

* medicinali di ogni genere

* lenzuola e materassi singoli in ottime condizioni

* pannoloni per adulti

* pannolini per bambini

* materiale sanitario

* carrozzine per disabili in buone condizioni

* prodotti per l’igiene personale ( dentifrici, spazzolini, saponette, sapone liquido, bagno schiuma, shampoo, assorbenti donna)

* materiale didattico ( colori, quaderni, penne, matite, gomme)

Approfittiamo per rivolgere un sentito ringraziamento all’agenzia immobiliare TEMPOCASA e alla stazione dei Carabinieri, entrambi di Crevalcore, (provincia di Bologna) e alla Parrocchia Santa Chiara di Latina, per aver aderito alla nostra iniziativa con un generoso contributo economico.

Per informazioni e adesioni segreteria@semidipace.org – cell. 3668076555