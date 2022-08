Meteo per Viterbo, Lazio, Italia del 20/08/2022

Viterbo

Sabato. Nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Ampi spazi di sereno nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +16°C e +30°C.

Domenica. Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi al pomeriggio. Nessuna variazione in serata con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra +17°C e +32°C.

Lazio

Sabato. Nuvolosità irregolare nel corso della mattinata ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio isolate precipitazioni possibili al confine con l’Abruzzo, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque.

Domenica. Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente al mattino e nuvolosità sparsa al pomeriggio, specie sui settori meridionali della regione ove non si escludono locali piogge o temporali. Tempo asciutto anche in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Nazionale



AL NORD



Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni e temporali su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, con possibili locali sconfinamenti sulle pianure adiacenti, soleggiato altrove. In serata tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni, residui fenomeni sulle Alpi orientali.



AL CENTRO



Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolate piogge o temporali in Appennino, per lo più soleggiato altrove. In serata residui fenomeni sull’Appennino Abruzzese, sereno o poco nuvoloso sugli altri settori.

AL SUD E SULLE ISOLE



Tempo stabile al mattino con sole prevalente, salvo locali piogge sui settori costieri di Molise e Puglia settentrionale. Al pomeriggio instabilità nelle zone interne peninsulari con acquazzoni e temporali, asciutto con cieli soleggiati altrove. In serata e in nottata qualche pioggia sulle coste tirreniche, sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in aumento al Centro-Nord e sulla Sardegna e in calo al Sud e sulla Sicilia.

