Flaminia Calcio, girone e calendario

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Ufficializzato dal dipartimento della Lnd il girone e il calendario della Flaminia Civita Castellana che taglia in questa edizione il traguardo delle quindici presenze consecutive in serie D. Partenza col botto: esordio in campionato in casa contro il Livorno domenica 4 settembre al Madami alle 15 che rischia di conoscere il primo tutto esaurito della stagione.

La seconda di campionato gli uomini di Nofri vanno a Montespaccato e terza giornata in casa contro la tradizionale rivale Ostiamare.

“ Il girone in cui siamo stati inseriti e la Champions League dei dilettanti – ha commentato il presidente Francesco Bravini – ma è anche uno stimolo per tutti noi, che crediamo nelle potenzialità della nostra squadra”.

GIRONE E – Arezzo, Città di Castello, Flaminia Civita Castellana, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo Vds, Grosseto, Livorno, Mobilieri Ponsacco, Montespaccato, Orvietana, Ostia Mare, Pianese, Poggibonsi, Sangiovannese, Seravezza Pozzi, Sporting Club Trestina, Tau Calcio Altopascio, Terranuova Traiana. Civita Castellana 19/08/ 2022