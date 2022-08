Costituito a Bassano in Teverina il nuovo comitato festeggiamenti Santissimi Fidenzio e Terenzio per l’anno 2022

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Si è costituito ieri a Bassano in Teverina il nuovo comitato festeggiamenti Santissimi Fidenzio e Terenzio per l’anno 2022. Il gruppo si occuperà dell’organizzazione delle celebrazioni e dei festeggiamenti in onore dei santi patroni del paese, la cui ricorrenza cade nei giorni 27 e 28 settembre.

Il comitato è composto da Ettore Bernardini (presidente), Daniele Venditti (vice presidente), Maurizio Scardaone (cassiere), Michele Tonnicchi (vice cassiere), Silvia Cappetta, Gianluca Deci, Michela Fanti, Danilo Libriani, Barbara Marzoli, Federico Marzoli, Giovanni Nicolamme e Serena Tomassi.

Si tratta di un gruppo di amici che condivide una forte passione per le tradizioni bassanesi e che più volte nel corso degli anni si è occupato dell’organizzazione della festa patronale.

“A nome dell’intera comunità bassanese desidero ringraziare di cuore i nostri concittadini che hanno volontariamente deciso di farsi carico dell’organizzazione dei prossimi festeggiamenti in onore dei Santi Fidenzio e Terenzio – ha commentato il sindaco Alessandro Romoli -. Sono certo che la cittadinanza fornirà loro un valido supporto per l’organizzazione e per la buona riuscita della festa patronale”.

La devozione locale per i Santi Fidenzio e Terenzio vanta una storia secolare che ogni anno si rinnova. Il 27 e il 28 settembre sono infatti giorni molto sentiti dalla comunità bassanese, durante i quali tradizioni religiose e popolari si fondono in un’atmosfera di gioia e condivisione.

Amministrazione comunale di Bassano in Teverina