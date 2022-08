Cambiamenti climatici mai così veloci

L’Unione Europea ha una legge sul Clima con obiettivo la neutralità climatica entro il 2050. L’Italia e la regione Lazio hanno fissato obiettivi precisi

Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – La lotta ai fenomeni distruttivi legati ai cambiamenti climatici si ripropone in modo impellente dopo i fenomeni delle piogge torrenziali di questi giorni .

In tal senso la regione Lazio ha elaborato il documento “Regione Lazio sostenibile e partecipata” ove, tra le altre, si articolano le azioni dell’Obiettivo 13 Lotta al cambiamento climatico:

– Limitare l’uso di fonti fossili per ridurre le emissioni climalteranti, rispetto al 1990, del 37% al 2030 e dell’80% al 2050.

– Mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici attraverso interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e costiero;

bonifica dei siti inquinati; miglioramento della qualità dell’aria e dell’acqua; diffusione delle energie sostenibili.

Promuovere una gestione sinergica di acque superficiali e sotterranee (in particolare regimentazione delle acque piovane favorendo l’afflusso nel suolo perla mitigazione del rischio alluvionale).

Promuovere la conservazione e riabilitazione delle zone umide (depurazione naturale della risorsa idrica e zone tampone contro i fenomeni alluvionali)

Ridurre l’esposizione delle comunità urbane e rurali e incrementare la resilienza su diverse scale spaziali (con politiche integrate di pianificazione urbanistica)

Introdurre il principio di invarianza idraulica su tutto il territorio regionale anche incentivando interventi diffusi di desigillazione di suoli impermeabili pubblici e privati.

Mettere in cantiere un’azione diffusa di bonifica dei suoli inquinati da ricondurre a una riqualificazione ecosistemica e integrata degli spazi urbani e peri-urbani.

Promuovere interventi diffusi di adattamento ai rischi idraulici attraverso azioni di modifica delle arginature fluviali per facilitare dinamiche di esondazione controllata.

Attraverso i Contratti di Fiume (vedi il Tevere) migliorare la capacità di adattamento ai fenomeni atmosferici estremi dei bacini idrografici o dei singoli corpi idrici.

Favorire la tutela e l’accrescimento del patrimonio forestale, dei Parchi e delle aree protette.

Il Consiglio dell’Unione Europea ha concluso da almeno un anno la procedura di adozione della norma che fissa nella legislazione europea l’obiettivo della neutralità climatica dell’Ue entro il 2050.

L’adozione segue l’accordo politico raggiunto con l’Europarlamento il 21 aprile scorso, come riportato dall’Agenzia giornalistica ANSA.

Oltre agli obiettivi della neutralità climatica entro il 2050 e delle emissioni negative dopo quella data, la normativa europea sul clima – secondo quanto si ricorda in una nota – fissa un obiettivo vincolante per l’Unione di riduzione delle emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Dopo l’approvazione dell’Europarlamento, l’ulteriore votazione favorevole del Consiglio consente la pubblicazione della legge in Gazzetta dell’Unione e la sua entrata in vigore, presupposto del pacchetto clima che sarà presentato il 14 luglio. Si tratta delle prime undici proposte legislative che tradurranno i target della legge in normative settoriali e specifiche.

Oltre ai target di riduzione delle emissioni per il 2030 e il 2050, la legge per il clima prevede che l’Unione Europea si doti di un obiettivo climatico intermedio per il 2040 e di una proiezione del bilancio indicativo dell’Unione per i gas a effetto serra per il periodo 2030-2050 (carbon budget). Il bilancio misurerà il volume totale indicativo delle emissioni nette di gas a effetto serra che dovrebbero essere emesse nel periodo senza mettere a rischio gli impegni dell’Unione ai sensi dell’accordo di Parigi.

La legge sul clima istituisce inoltre un comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici.

Il consiglio fornirà consulenza scientifica indipendente e produrrà relazioni sulle misure dell’Ue. La Commissione europea, infine, si impegnerà con i settori dell’economia che scelgono di preparare tabelle di marcia volontarie indicative per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione entro il 2050. L’Esecutivo Ue dovrà monitorare lo sviluppo di tali tabelle di marcia, e facilitare il dialogo e la condivisione delle migliori pratiche tra le parti interessate.

“L’Europa ha la sua prima legge sul clima. I giovani erano scesi in strada per chiedere all’Ue di agire” contro i cambiamenti climatici “e l’Ue lo ha fatto. Questa legge porterà ad un’Europa ad una neutralità climatica dell’Ue entro il 2050”. Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, su Twitter, saluta la chiusura della procedura di adozione della norma che fissa nella legislazione europea l’obiettivo della neutralità climatica dell’Ue entro il 2050.