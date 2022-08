Soriano. Finanziato per intero il progetto dell’asilo nido comunale

700 mila euro per costruire una struttura moderna e a misura di bambino

Soriano nel Cimino

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Un progetto importante che guarda al benessere delle nuove generazioni. Con grande entusiasmo è stata accolta la notizia del cospicuo finanziamento che il Comune di Soriano nel Cimino riceverà per la realizzazione di un asilo nido comunale. Un progetto importante che può contare su un importo totale di 700 mila euro e che rientra nel “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

“Siamo molto soddisfatti che il nostro progetto sia stato ammesso – commentano dall’amministrazione comunale – perché crediamo nel valore e nell’utilità di questa opera pubblica. Grazie a questo finanziamento potremo realizzare un asilo nido all’avanguardia e dotato di tutti i comfort necessari per i nostri piccoli cittadini. Un progetto che guarda al benessere dei più piccoli e che viene incontro alle esigenze delle famiglie. Un ringraziamento va all’ufficio tecnico: grazie all’alta professionalità ed il grande impegno è stato possibile raggiungere questo importante traguardo “.

Ufficio stampa Comune di Soriano nel Cimino