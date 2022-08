Confermato in blocco lo Staff medico sotto la guida del dott. Domenico Potestio

NewTuscia – TUSCANIA – Definito il roster e completato lo staff tecnico, la Maury’s Com Cavi Tuscania annuncia la conferma per la prossima stagione dell’equipe medica che anche quest’anno sarà coordinata dal dottor Domenico Potestio.

“E’ iniziata la nuova stagione, la squadra si è radunata e come di consueto tutti i giocatori sono stati sottoposti alle visite medico sportive di rito -esordisce l’insigne medico. Ogni giocatore è stato inoltre sottoposto ad una valutazione ortopedica e funzionale al fine di calibrare al meglio la preparazione e di conseguenza la stagione. Questa fase è fondamentale per cercare di ridurre al minimo gli infortuni, soprattutto di natura muscolare, che potrebbero verificarsi. Il lavoro di tutto il team ad in iniziare da coach Passaro e proseguendo con il prezioso supporto della fisioterapista Erika Acevedo e del masso fisioterapista Mauro Fringuelli sono fondamentali per permettermi di gestire e coordinare al meglio il lavoro. Un lavoro caratterizzato dall’attenzione per i dettagli, quei dettagli che possono fare la differenza tra trovarsi ad aprile con la squadra al completo o con l’infermeria piena”.

“Ci aspetta una stagione entusiasmante -conclude Potestio- e tutto lo staff da me diretto sarà costantemente al fianco della squadra e darà come sempre il proprio contributo. Il compito dei ragazzi è quello di farci divertire e di vincere, quello dello staff sanitario è di permettergli di esprimersi al meglio”.

Oltre ai due stimati professionisti, la dottoressa Erika Beatriz Acevedo, laureata in Fisioterapia con specializzazione in Posturologia Terapia respiratoria, e il dottor Mauro Fringuelli, massofisioterapista e infermiere, lo staff medico del Tuscania Volley si avvarrà, in caso di necessità, anche dell’ausilio di Camilla Save, esperta infermiera professionista, da sempre impegnata soprattutto nelle categorie giovanili.

“In questa fase di preparazione atletica -commenta Erika Avecedo– il mio lavoro consiste nell’assicurare il recupero veloce dalla fatica e il recupero muscolare lavorando con delle macchine o anche con la Tecar che uno dei macchinari che più uso sui ragazzi allo scopo di creare un incremento del microcircolo per drenare tutte le tossine presenti e ossigenare i tessuti e limitare così la possibilità che si creino lesioni. Abbiamo fatto poi una visita posturale per capire quali sono le problematiche dei ragazzi in modo che assieme all’allenatore e al preparatore possiamo fare un lavoro mirato su di loro. Quando poi si inizierà con le partite, il mio lavoro sarà più manuale, sempre però ricorrendo anche alla tecarterapia, per intervenire sugli eventuali infortuni che possono essere, strappi muscolari, pubalgie, infiammazioni, ecc. per favorire in modo naturale i processi di autoriparazione”.

“Ringrazio la società che per il quinto anno consecutivo ha inteso riconfermarmi nello staff medico-sanitario -commenta Mauro Fringuelli. Sono contento che anche quest’anno abbiamo una squadra competitiva e da parte mia farò di tutto per contribuire ad arrivare a traguardi importanti”.

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici