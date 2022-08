Meteo, previsioni del 17/08/2022

Viterbo

Tempo stabile al mattino con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio e poi in serata ancora tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni. Temperature comprese tra +19°C e +35°C.

Lazio

Nubi sparse e schiarite al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio e poi in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Nazionale

AL NORDAl mattino tempo instabile con piogge da isolate a sparse al Nord-Ovest, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse e locali temporali, più asciutto su Triveneto e Romagna. In serata e in nottata insiste il maltempo sulle stesse regioni, con qualche fenomeno anche sul Triveneto.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio qualche pioggia sull’Alta Toscana, soleggiato altrove. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, piogge in arrivo nella notte sulla Toscana settentrionale.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile nella giornata con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, qualche nube in più sulla Sardegna. In serata ancora tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi ed ancora maggiori addensamenti sulla Sardegna, specie sui settori occidentali.

Temperature minime in rialzo al Centro-Nord e stazionarie o in lieve calo al Sud e sulle Isole Maggiori; massime in lieve calo al Nord-Ovest, in rialzo sul resto d’Italia.

Www.centrometeoitaliano.it

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos