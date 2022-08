Elezioni politiche, i collegi uninominali nel Lazio per il centrodestra e i candidati Pd

NewTuscia – VITERBO – In vista delle prossime elezioni politiche sono state definiti i collegi uninominali nel Lazio per il centrodestra. Lo scenario dovrebbe vedere Mauro Rotelli di Fratelli d’Italia ricandidarsi per la Camera dei Deputati, come forse Umberto Fusco, che nella legislatura che si va a concludere era dalla parte della Lega. Francesco Battistoni di Forza Italia sarebbe invece in corsa nelle Marche.

Nel complesso però i collegi per il centrodestra saranno: 11 per Fratelli d’Italia, 5 per la Lega e 4 per Forza Italia.

Per il Pd invece, sarà Alessandro Mazzoli per il Senato, già deputato nella legislatura 2013-2018, a candidarsi nel collegio uninominale Lazio 1, rappresentando per il partito l’unico membro della Tuscia in lizza, visto che Enrico Panunzi probabilmente non si candiderà per nessuna delle due Camere. La riunione della direzione nazionale nella sede romana del Nazareno ieri notte. Insieme a Mazzoli candidata la parlamentare uscente Marianna Madia alla Camera, in lista con Nicola Santarelli di Fiano Romano e Letizia Carosella di Rieti.