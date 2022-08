Viterbix del 14/08/2022. Focus centro storico di Viterbo

NewTuscia – Questa è una vignetta storica , dal 2011 Viterbix ripropone il tema della chiusura del centro Storico di Viterbo, nel senso migliorativo e riqualificante, tramite l’azione amministrativa fatta di provvedimenti e soluzioni utili a ridare vita al cuore storico, turistico, economico ed artistico di Viterbo.



Il Centro Storico è il primo centro commerciale ed abitativo della città e bisogna tutelarlo e difendere con i fatti non con le parole.

Sinora vai molteplici tentativi degli amministratori non sono stati adeguati e risolutivi, e purtroppo il nostro centro storico, compresi anche quelli delle frazioni ed ex comuni, risultano essere deserti o semideserti, con gravi danni economici per il commercio e le attività produttive presenti in esso.

La provocazione della vignetta è che il Centro Storico di Viterbo , alla fine sarà chiuso in maniera definitiva per mancanza di abitanti ed attività commerciali.



Attendiamo dalla nuova amministrazione segnali forti e concreti, già si è detto che prima di 5 anni non sarà possibile riportare in auge il centro storico.

Viterbix ed i cittadini viterbesi aspettano , da 11 anni la vignetta è sempre questa , speriamo di poterla cambiare in meglio e dare atto di fatti concreti e risolutivi

J