Viterbese-Siena 1-1. Polidori ancora in gol

Maurizio Fiorani

NewTuscia – CANEPINA – Finisce in parità 1-1 la gara amichevole giocata ieri pomeriggio tra Viterbese e Siena sul terreno di gioco

di Canepina, un test amichevole che è servito per testare la condizione fisica delle due compagini in attesa dell’inizio della stagione

ufficiale.



Passiamo alle formazioni delle due compagini che sono scese in campo:

VITERBESE: Fumagalli ( dal 1 st Bisogno), Santoni ( dal 1 st Marenco), Ricci ( dal 1 St Riggio), Monteagudo, Semenzato ( dal 35 st Sorrini),

Megelaitis ( dal 35 st Aromatario), Mbaye ( dal 1 st Pavlev) , Andreis ( dal 22 st Di Cairano), Mungo (dal 27 st D’Uffizi), Volpicelli,

( dal 1 st Bianchimano), Polidori ( dal 35 st Castillo)

A disposizione di Mr.Giacomo Filippi: Vespa, Simonelli.

SIENA: Lanni, Mora, Crescenzi, Silvestri, Favalli, Melli, Collodel, Buglio, Belloni, Poloschi, Di Santo,

A disposizione di Mr.Guido Pagliuca: Manni, Rizzitelli, Franco, Farcas,Darini, De Santis,Leone, Cervoni, Taratglione, Frediani,Marocco,

Arras

CRONACA DELLA PARTITA



Un match che è servito per testare le due squadre che sono ancora molto rigide malgrado la dura preparazione atletica pre-campionato

svolta in questi giorni. Serviranno ancora alcuni giorni per ritrovare la scioltezza da campionato.



La Viterbese nella prima frazione di gioco presenta in attacco la coppia Mungo-Volpicelli, mettendo in campo a sorpresa, a centrocampo, il nuovo

acquisto Mbaye, per poi nella ripresa cambiare la coppia d’attacco con il duo Polidori e Bianchimano.



Nella prima frazione di gioco ha visto il Siena più pericoloso in attacco con la difesa gialloblù costretta sulla difensiva e con il nuovo acquisto

Mbaye che si è messo in evidenza per le sue doti d’incontrista e di recupero dei palloni. Il primo tempo è terminato con il risultato di parità 0-0.



Nella ripresa Mr. Filippi ha provveduto ad alcuni cambi passando al modulo 3-4-1-2, provvedendo a sostituzioni mirate alternando i portieri Fumagalli

per Bisogno, Marenco al posto di Santoni, Riggio per Ricci, oltre a Pavlev per Mabye a centrocampo.



A centrocampo è stato spostato nel ruolo di centrale Andreis, mentre in attacco nella ripresa la coppia degli attaccanti è stata composta da Polidori,

e Bianchimano.



Al 3° della ripresa il Siena sblocca la partita con Favalli con un tiro dalla distanza che sorprende il portiere della Viterbese.



La reazione dei gialloblù non si fa attendere e solo dopo 5 minuti Polidori riporta in parità la sua squadra raccogliendo una respinta corta

del portiere del Siena su tiro di Megelaitis.



La partita è poi terminata sul risultato di parità 1-1. La Viterbese sarà impegnata domenica 21 agosto a Roma con la Triestina

in un altra gara amichevole che servirà a rodare maggiormente la condizione fisica ed atletica della compagine gialloblù.