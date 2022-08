Marco Caverzan all’Active Network Futsal

NewTuscia – VITERBO – Ancora un importante acquisto per l’Active Network Futsal. Al Palacus arriva Marco Caverzan. Queste le sue prime parole in neroarancio: “Ho scelto l’Active perché ne ho sempre sentito parlare bene. Sia da chi ne ha fatto parte che dagli avversari. È una società ambiziosa con degli obbiettivi che rivedo molto in me stesso”.

“Sono super carico – ha continuato – e pronto per la nuova avventura: non vedo l’ora di iniziare. Darò tutto per fare del mio meglio”.