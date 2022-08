Il Museo della Ceramica della Tuscia aperto a Ferragosto

NewTuscia – VITERBO – Il Museo della Ceramica della Tuscia rimane aperto il 15 agosto, con orario 10-13 e 15.30-18.30, per offrire a cittadini e turisti che hanno deciso di trascorrere Ferragosto a Viterbo una giornata all’insegna dell’arte e della cultura.

Un’occasione per ammirare i reperti più importanti delle collezioni di ceramiche medievali e rinascimentali esposte al Museo: come la “panata” viterbese, le brocche in “Verde a rilievo” e “Zaffera”, la raccolta di “Ceramiche da Spezieria e d’Amore” e i vasi da farmacia decorati con stemmi dell’ospedale e del Comune di Viterbo.

Il Museo, aperto con ingresso gratuito e senza obbligo di prenotazione dal giovedì alla domenica la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30, è accessibile anche alle persone con disabilità fisiche o costrette su sedia a rotelle e rispetta tutte le norme vigenti in materia di contenimento del contagio da Coronavirus.

Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it, telefonare o lasciare un messaggio nella segreteria al numero 0761 223674, o recarsi direttamente presso il Museo della Ceramica della Tuscia, via Cavour, 67 – Viterbo.