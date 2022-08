Educazione ambientale al centro estivo di Orte￼

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Tra le molteplici attività che sono state organizzate in questa stagione presso il centro estivo, ricordiamo l’evento di 𝙚𝙙𝙪𝙘𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙖𝙢𝙗𝙞𝙚𝙣𝙩𝙖𝙡𝙚.

Il laboratorio creativo ha coinvolto e reso partecipi tutti i bambini presenti nel centro.

Gli operatori hanno spiegato ai bambini come fare una corretta #raccolta #differenziata e come ridurre la produzione di rifiuti a casa, a scuola o in qualsiasi altro luogo di aggregazione.

Mediante esempi concreti è stato utilizzato il materiale di riciclo, in particolare la #plastica, e spiegato ai ragazzi il concetto di “plastic free”.

Mostrando ai bambini e ai ragazzi i comportamenti corretti che possono compiere giornalmente abbiamo cercato di fargli capire che saranno proprio le loro piccole azioni a fare la differenza.

Stimolando la curiosità e la fantasia, in un contesto ludico e aiutati da attività ricreative, puntiamo ad educare i nostri ragazzi ad una maggiore consapevolezza nei confronti dell’ambiente e all’importanza della sua tutela.