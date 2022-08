Coni Lazio. Villaggio dello sport Castello di Santa Severa 

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Dopo il primo mese di attività, con oltre 1.000 persone che nei week end hanno partecipato alle attività del Villaggio dello Sport sotto il cielo del Castello, per i cittadini e i turisti si profila un lungo periodo di divertimento con le tante discipline sportive previste per i nove giorni che andranno da sabato 13 a domenica 21 agosto.

Sarà un vero e proprio tour de force quello organizzato dal CONI Lazio in collaborazione con LAZIOcrea SpA, la Regione Lazio e il Comune di Santa Marinella, con la rassegna multisport gratuita che offrirà la possibilità a tutti di trascorrere giornate intense all’insegna del benessere, del divertimento e della socializzazione.

Per nove giorni consecutivi, nell’area allestita ai piedi del castello a ridosso della spiaggia, si potranno praticare a rotazione 17 discipline sportive, sempre sotto la guida di istruttori qualificati delle Federazioni sportive e delle associazioni sportive del territorio.

Ogni giorno, dalle ore 11 alle 19, si svolgerà un vero e proprio festival dello sport che offrirà a tutti la possibilità di praticare canottaggio, surf, sup, wing foil, pallavolo, yoga, strecht & tone, rugby, atletica leggera, tennis tavolo, pallavolo, calcio, karate, hockey su prato, ginnastica, pallamano, bocce, e ci sarà anche un simulatore di calci di rigore per il divertimento di grandi e piccini.

Il villaggio, dunque, sarà sempre aperto nella settimana più “calda” dell’anno, quella di Ferragosto, per consentire momenti di svago sia a chi non è andato in vacanza sia ai turisti che affollano la spiaggia di Santa Severa.

Il programma aggiornato sarà pubblicato sul sito ufficiale www.castellodisantasevera.it.