Ants e Domus Mulieris insieme verso la ripresa

NewTuscia – VITERBO – Accordo rinnovato tra la Pallacanestro Ants e la Domus Mulieris Viterbo che, anche nella prossima stagione, sarà dunque il main sponsor della formazione gialloblù nel campionato di serie B che prenderà il via in autunno. Una partnership, quella tra la società di basket cittadina e la struttura polispecialistica diretta dalla dottoressa Rossella Mellino, che è arrivato alla terza stagione sportiva consecutiva, essendo iniziato nel campionato 2020-2021.

Nata il 10 agosto 2018, la Domus Mulieris si è posta come obiettivo quello di diventare una casa per tutte le donne, per i bambini e per le famiglie. Per questo motivo, avvalendosi della collaborazione di tantissimi professionisti e di ottimi collaboratori, la struttura è cresciuta sempre di più fornendo un servizio di qualità a tantissime mamme e alle loro famiglie che hanno trovato accoglienza, competenza e un’atmosfera serena e cordiale.

In questo senso la decisione di abbinare il proprio nome a quello di una società che svolge attività nei vari campionati femminili rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’attenzione che la Domus Mulieris ha sempre posto nei confronti delle donne, sostenendole in tutte le fasi principali della propria vita.

Con la conferma dello sponsor prosegue l’estate della formazione che sarà affidata ancora alle sapienti mani di coach Carlo Scaramuccia; la ripresa della preparazione è stata fissata per l’1 settembre con un gruppo rinnovato dopo le partenze di giocatrici importanti come Scordino e Grassia e l’arrivo di Micaela Gionchilie, cui si potrebbero aggiungere altre atlete già visionate e in cerca di una piazza in cui poter crescere e magari spiccare il volo verso categorie più prestigiose.

Lo staff tecnico sta predisponendo un programma di allenamenti per le prime settimane e si lavorerà, come d’abitudine, per garantire la presenza della Domus Mulieris ad alcuni tornei che serviranno a rifinire la preparazione in vista del campionato. A breve dovrebbero anche arrivare maggiori informazioni circa l’inizio ufficiale del campionato e la lista delle avversarie che saranno opposte al quintetto viterbese.