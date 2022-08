Elezioni, Tidei (Iv): Bene accordo con Calenda, puntiamo a risultato importante nel Lazio￼

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “L’accordo tra Italia Viva e Azione di Carlo Calenda rappresenta un passo importante e fondamentale per dare impulso al progetto del Terzo polo in vista delle elezioni del 25 settembre. Italia Viva e Azione condividono la stessa visione di sviluppo e di crescita per il Paese. Non possiamo lasciare l’Italia a un centrodestra che guarda a Orban e Le Pen, sprezzante dei diritti e che propone ricette economiche sfascia conti. Dal lavoro al sostegno alle imprese con Azione ci accomunano idee e progetti che ritieniamo imprescindibili anche per il Lazio, dove lavoreremo per raggiungere un risultato importante”. Lo dichiara, in una nota, la coordinatrice regionale del Lazio di Italia Viva Marietta Tidei.