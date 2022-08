Ritorno a casa con fascia per Daniele Salustri

Il 34enne romano conquista a Pescara la fascia di “L’Uomo ideale d’Italia 2022”

NewTuscia – ROMA – Il 34enne imprenditore edile romano Daniele Salustri ha conquistato la fascia di “L’Uomo ideale d’Italia 2022” alla finalissima nazionale di “Mister Italia” che sabato scorso a Pescara ha incoronato il catanese Walter Zappalà come l’uomo più bello del Belpaese.

C’è stata gloria però anche per il ragazzo romano capace di superare prima le semifinali nazionali a Giulianova conquistando la finalissima insieme ad altri 37 concorrenti (tra cui il 23enne di Cerveteri Federico Gerolin) e poi sabato, sul palco di piazza Salotto a Pescara, uscire indenne dalle ulteriori due selezioni che hanno ridotto a 9 soltanto i ragazzi che si sono contesi la corona più importante e le otto fasce di settore.

Quella de “L’Uomo ideale d’Italia 2022” era una delle più ambite e sicuramente un ottimo biglietto da visita per il mondo dello spettacolo data anche l’importanza e il valore del concorso promosso da patron Claudio Marastoni che ha lanciato, nel corso degli anni, personaggi del calibro di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Onestini.

Per Daniele anche la soddisfazione di essere protagonista, con tutti gli altri vincitori di fascia, del calendario ufficiale di “Mister Italia 2023” con il backstage in programma nel mese di ottobre al “Coral Bay” di Sharm El Sheik.