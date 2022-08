Omicidio Bramucci, effettuata l’autopsia

Soriano nel Cimino

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Al momento non sono stati trovati i bossoli esplosi e neppure l’arma, l’autopsia effettuata sul corpo dell’uomo potrà aiutare a capire il tipo di pistola usata e le modalità, ossia per esempio se l’assassino si trovava frontalmente e abbia trapassato con tutti i colpi il parabrezza, oppure se almeno uno sia stato sparato a bruciapelo. Infatti l’esame effettuato ieri pomeriggio sul corpo di Salvatore Bramucci ha rivelato ad una prima analisi che uno dei colpi che lo ha raggiunto è stato a bruciapelo: quello in testa.

I dati ufficiali arriveranno tra sessanta giorni, nel frattempo le indagini procedono. Si continua a scavare anche nella vita della vittima per capire se avesse ricevuto telefonate o messaggi sospetti nei giorni precedenti al delitto, o se fosse entrato in un brutto giro. L’uomo era già agli arresti domiciliari, con la possibilità di uscire per sei ore al giorno, dopo aver patteggiato per usura.

Ha lasciato due figli in quella domenica mattina, alle 8.00 quando nei pressi di un incrocio vicino a un distributore di benzina è stato ucciso.