Imprese, Baldini (CI): “Proteggere aziende che producono latte”

NewTuscia – MILANO – “In centro a Milano, davanti la prefettura, gli allevatori manifestano con i loro trattori per il pignoramento dei conti correnti da parte dell’Agenzia delle Entrate su mandato di Agea. Il pignoramento dei conti correnti dovuti a cartelle esattoriali riguardanti le multe “quote latte” messe fortemente in discussione da tre sentenze consecutive della Corte di giustizia UE che condanna il governo italiano per aver applicato il regime delle quote latte in contrasto con la normativa europea in quanto il governo ha discriminato alcune categorie di allevatori creando tra gli allevatori delle classi privilegiate nella compensazione delle produzioni di latte”.

Lo denuncia la deputata di Coraggio Italia, Maria Teresa BALDINI, che spiega: “Lo Stato è inadempiente da giugno 2019 (data della prima sentenza della Corte UE). Gli allevatori continuano a chiudere le aziende e le loro produzioni di latte di altissima qualità. Solo in Lombardia 2500 sono gli allevatori coinvolti. E’ irrimandabile un intervento risolutivo. Sono sempre stata e continuerò ad essere – conclude – dalla parte di chi lavora e produce e in questo caso di chi “nutre” il Paese. Il latte e’ il primo nutrimento e spesso l’ultimo della nostra vita”. (Red)