Gli Sbandieratori di Orte si confermano protagonisti in Europa

NewTuscia – ORTE – Nei prossimi giorni, dal 12 al 15 agosto, gli Sbandieratori di Orte faranno parte delle delegazioni internazionali presenti a Sümeg in occasione del Secondo scambio internazionale di atleti del Progetto Erasmus+ Sport intitolato MAGICS – Medieval Activities Grow International Cooperation in Sport.

Il progetto MAGICS nasce dalla positiva esperienza di cooperazione internazionale e promozione degli sport e giochi tradizionali acquisita con il precedente Erasmus+ STEP ONE – Sport Traditions Educate Players Of New Europe, coordinato dal Comitato Territoriale UISP di Terni.

MAGICS, coordinato dall’Associazione ungherese Várkapitány Lovagi Torna Egyesület, intende proseguire il lavoro di promozione svolto da STEP ONE, focalizzando l’attenzione sui temi del Fair Play, della partecipazione civica e dello scambio intergenerazionale.

Il gruppo di sbandieratori ortano ha già preso parte ai due incontri precedenti di MAGICS, a Deryneia (Cipro) e a Kelmė (Lituania), realizzando il loro spettacolo in occasione di importanti eventi per le comunità locali.

Sümeg è anche una città amica degli Sbandieratori di Orte, che collaborano da ormai venti anni con l’Associazione Várkapitány nell’organizzazione del Festival Medievale che ha luogo proprio nel week end dal 12 al 15 agosto. Il gruppo prenderà parte attiva agli eventi con i loro spettacoli di giochi di bandiera, confermandosi come uno degli eventi più attesi dell’estate di Sümeg.

La partnership del progetto MAGICS è supportata dall’Agenzia di progettazione ACe20 di Orte.