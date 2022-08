54enne trovato morto in casa, si ipotizza un malore

NewTuscia – TARQUINIA – Agenti del commissariato di Tarquinia e 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di B. C., il 54enne romano ma originario di Tarquinia che vi aveva affittato una casa per trascorrere le vacanze estive. E’ stato trovato morto ieri sera proprio in quella abitazione, dopo che per ore non era più stato visto ne sentito al telefono. L’allarme sarebbe scatto intorno alla mezzanotte.

Sembrerebbe che la causa sia da imputarsi ad un malore, cosa lo abbia provocato e se sia stato effettivamente questo, verrà stabilito dall’autopsia per cui il corpo è a disposizione dell’autorità giudiziaria.