Tuscania Volley: al via la preparazione atletica

NewTuscia – TUSCANIA – Con l’avvio della preparazione atletica, previsto per giovedì mattina alle ore 9 al Palazzetto dell’Olivo, parte ufficialmente la nuova stagione agonistica che vedrà la Maury’s Com Cavi Tuscania calcare per il nono anno consecutivo i campi della serie A Credem Banca. Una stagione che vede ancora una volta la formazione del presidente Angelo Pieri accreditata come protagonista della parte alta della classifica, in lotta, sicuramente, visto il roster di primissimo piano allestito, fino alla fine per il passaggio alla serie superiore.

A coadiuvare i due coach, Sandro Passaro e Francesco Barbanti, ci saranno anche quest’anno Victor Perez Moreno, allenatore del settore giovanile maschile, e Valerio Sforzini, allenatore di quello femminile.

“Sulla mia collaborazione con Passaro e con la serie A3 devo dire innanzitutto che Sandro è un amico e una grande persona -dichiara Perez Moreno. Quest’anno ho imparato a conoscerlo e posso dire che ogni giorno dà il meglio per la società, sia per la prima squadra e che per il settore giovanile (ci confrontiamo molto). Lui è un grande perfezionista e soprattutto un grande professionista”.

“Vorrei prima di tutto ringraziare la società per la fiducia che mi ha dato in questi due anni e per avermi concesso l’opportunità di stare vicino a coach Sandro Passaro durante la preparazione della prima squadra -è il commento di Valerio Sforzini. Cercherò di sfruttare questa opportunità per imparare e perfezionare più cose possibili. Per quanto riguarda il settore femminile, affrontiamo la nuova stagione sportiva consapevoli di aver raggiunto in quella passata ottimi risultati: da lì ricomincerà il nostro lavoro. Abbiamo un miny volley con molte bimbe che non vedono l’ora di ricominciare, una under 13 e una under 14 molto forti e, soprattutto con l’under 14 avremo come obiettivo minimo l’accesso alle fasi regionali”.

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici