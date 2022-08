Omicidio Bramucci, trovate tracce di pneumatici

Soriano nel Cimino

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Al vaglio degli inquirenti anche la vita della vittima per fare luce sull’omicidio di Salvatore Bramucci, aspettando l’autopsia sul corpo che dovrebbe avvenire nelle prossime ore per identificare il tipo di revolver da cui sono stati esplosi i colpi che domenica mattina intorno alle 8.00 hanno raggiunto al busto e alla testa il 58enne plupregiudicato e originario di Civitavecchia. L’arma non sarebbe ancora stata trovata, così come neppure i bossoli, le uniche tracce sarebbero quelle lasciate dagli pneumatici, forse, di una moto.

Peer il momento sembrerebbe che l’uomo non abbia ricevuto telefonate strane nei giorni precedenti all’omicidio; stava finendo di scontare nella casa di Soriano una pena a tre anni e quattro mesi per usura ed estorsione, ma aveva ottenuto la possibilità di allontanarvisi per sei ore al giorno. Sempre puntuale negli orari, sarebbe stata una sua abitudine informare le forze dell’ordine dei suoi spostamenti. Sono stati esaminati i video delle telecamere di sorveglianza nel giorno dell’omicidio, mentre quelle dei giorni precedenti sono ancora sotto esame, ma non essendo alcuna di esse presente sul luogo del delitto, il controllo riguarda quelle nelle vicinanze, all’imbocco della via.

La strada che stava percorrendo Bramucci infatti e la zona stessa in cui abitava, è sterrata, formata da abitazioni sparse qua e la e circondate da noccioli e ulivi; un luogo senza molti punti di riferimento e con viuzze a volte strette in cui chi si trovasse a dover uscire dalla vettura si vedrebbe stretto da un muro di cinta da un lato e dai campi, disagevoli da percorrere per scappare, dall’altro. Per trovare le telecamere si deve tornare verso Soriano, nella direzione opposta.

A condurre le indagini il pm Mario Siddi che si avvale della collaborazione dei carabinieri della stazione di Soriano, del reparto operativo e del nucleo investigativo di Viterbo.