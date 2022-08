Montefiascomix, 2 mila presenze alla Rocca dei Papi

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Grande successo del I Festival del Fumetto di Montefiascone – MONTEFIASCOMIX . Oltre 2 mila visitatori ed appassionati hanno gremito le sale della prestigiosa Rocca dei Papi.



Davvero un successo di presenze oltre ogni aspettativa, eventi artistici e la mostra mercato sono stati assaliti da tantissimi giovani e da appassionati del mondo del fumetto, la cosiddetta 9^ Arte , gli organizzatori ringraziano in primis il Comune di Montefiascone che ha creduto nel progetto e lo ha sostenuto.





E’ solo l’inizio di un evento culturale di spessore e qualità che diventerà un appuntamento annuale per tutti. Vitercomix, lo Spazionauta, la Biblioteca delle Nuvole di Perugia e l’Associazione mutilati ed invalidi di guerra di Montefiascone intendono continuare questa iniziativa culturale che ha debuttato alla grande.



L’appuntamento è per il prossimo anno per la seconda edizione che sarà ancora più appassionante e ricca di eventi e presenze artistiche di qualità. Un ringraziamento va anche al direttore artistico Marco Cannavò.