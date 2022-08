NewTuscia – VITERBO – La società US Viterbese Calcio 1908 comunica che, in data odierna, è stato raggiunto l’accordo con la Carrarese per la cessione a titolo definitivo di Dario D’Ambrosio.



Il difensore, classe 1988, saluta i leoni gialloblù dopo una stagione, condita da quaranta presenze complessive e cinque reti.



La società augura le migliori fortune sportive al calciatore per il suo prossimo futuro sportivo.