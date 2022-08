NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria, in prima convocazione il giorno 08 settembre 2022 alle ore 17.00 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale in Piazza Matteotti n. 3.

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023/2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. N. 267/2000.

Civita Castellana 09.08.2022

Il Presidente del Consiglio

Giulia Pieri