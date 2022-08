Baldini (Coraggio Italia): “Stanchi dei tormenti di Calenda”

(ANSA) – ROMA, 09 AGO – “Calenda cerca di stare continuamente al centro dell’attenzione tra smentite e continui cambio di passo per posizionare una sua identità. Questa continua indecisione rappresenta una smania di protagonismo che quando viene a contatto con la concretezza lo porta a ritirarsi. Ma qual è la sua concreta affidabilità per poter guidare una nuova realtà politica?”.



Lo dice la deputata di Coraggio Italia Maria Teresa BALDINI.



“Coraggio Italia – aggiunge – fa parlare i fatti ed è sempre rimasta fedele alla sua base elettorale di centrodestra che porta avanti i valori del fare e del fare bene per la collettività. Non parole ma fatti come ne è l’esempio il Presidente Brugnaro. In una Italia già tormentata da inflazione e crisi economica non abbiamo certo bisogno dei tormenti emotivi di Carlo Calenda, decida da che parte stare”. (ANSA).