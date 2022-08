Pulizia straordinaria della caditoie a Civita Castellana per allerta meteo

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Stante l’allerta meteo dei prossimi giorni della settimana, l’amministrazione ha programmato una pulizia straordinaria di alcune caditoie che si trovano in zone critiche della città.

Le vie interessate dagli interventi straordinari sono:



– Via Garbini fronte OVS e altezza semaforo incrocio via Cardarelli

– Tangenziale ovest e sottopasso Centro commerciale Tuscia

– Via dell’artigianato

– Via Vetralla

– Via porta fiorita

– Via Genova sottopasso

– Via salicicchia e inizio porta San Pietro

– Via Cassia Nord fontanile cimitero e distributore

– Viale Trento angolo piazzale Gramsci

– Via San Paolo fronte MC Donald

– Via San Paolo rotatoria valle faul

Queste prime piccole azioni vanno nel senso di prevenire potenziali disagi prima che si creino, gestendo le urgenze ereditate, con l’obiettivo di iniziare a lavorare quanto prima in programmazione sulla nostra visione di città.