Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 09/08/2022

Viterbo

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Addensamenti in sviluppo al pomeriggio quando saranno possibili acquazzoni e temporali sparsi. Fenomeni in esaurimento nel corso delle ore serali con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +17°C e +33°C.

Lazio

Al mattino tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Instabilità in aumento al pomeriggio a partire dalle zone interne con acquazzoni e temporali in movimento poi verso le coste. Fenomeni più intensi sulle zone centro-meridionali della regione. Precipitazioni esaurimento nelle ore serali con cieli poco nuvolosi.

Nazionale.

AL NORD



Al mattino nuvolosità irregolare sulla Pianura Padana, con isolate piogge sulla Romagna, sereno altrove. Al pomeriggio locali precipitazioni sulle Alpi occidentali, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite.



AL CENTRO

Al mattino maltempo su Marche e Abruzzo con deboli piogge, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio instabilità tra Lazio e Abruzzo, con fenomeni in sconfinamento sulle coste Tirreniche; poco nuvoloso sui restanti settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE



Stabilità diffusa al mattino, con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più soleggiato su Sardegna e settori adriatici. In serata residue piogge tra Calabria e Basilicata, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in calo.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos